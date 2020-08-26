Avrupa Birliği'nin önceliği Belarus'a uygulanacak yaptırımlar - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yarınki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye hakkında bazı seçenekleri bakanlara sunacağını, AB'nin önceliğinin Belarus yönetimine uygulanacak yaptırımlar olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Savunma Bakanlarının Berlin'de yaptığı gayriresmi toplantıdan sonra Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile basın toplantısı düzenledi.

Berlin'de yarın yapılacak gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, AB Konseyi'nin kendisinden istediği seçeneklerin sunumunu yapacağını belirten Borrell, "(Toplantıda) Amaç ne tür yaptırımın uygulanacağına karar vermek değil, şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Türkiye ile ilgili değil, Belarus ile ilgili düşünülmesi gereken bazı yaptırımlar var. Burada sadece seçenek sunmanın ötesinde şu anda Belarus'ta olanlarda sorumluluğu bulunan spesifik kişilere yaptırım uygulanması şeklinde hareket edeceğiz." dedi.

Borrell, yarınki toplantıda Türkiye hakkında AB bakanlarına nasıl seçenekler sunacağının sorulması üzerine, bunun hakkında yarınki toplantıdan sonra konuşabileceğini söyledi. Borrell, "Ancak geniş bir seçenek listesi olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Borrell, AB Savunma Bakanları toplantısında bakanların ele aldığı konular hakkında da bilgi verdi. AB olarak Mali'deki darbeyi kınadıklarını hatırlatan Borrell, şu anda önceliklerinin Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) çözüm için yürüttüğü çabaları Mali halkının arzuları doğrultusunda desteklemek olduğunu söyledi.

Borrell, AB'nin Mali'deki misyonlarının darbe sonrasında geçici olarak durdurulduğunu belirterek, görevlilerin halen Mali'de bulunduğunu, mümkün olan en kısa sürede yeniden görevlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Mali'de darbe yapan askeri gruba AB'nin eğitim verip vermediği sorulan Borrell, darbecilerin liderlerinin İngiltere ve ABD gibi ülkeler tarafından eğitildiğini söyledi. "Orduları darbe yapsın diye desteklemiyoruz." ifadesini kullanan Borrell, darbenin Mali ordusuna verdikleri eğitimle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Libya ve İrini operasyonunu konuştuklarını belirten Borrell, İrini operasyonunun "BM yetkisi dahilinde yürütüldüğünü ve gerekli olduğunu" söyledi. Borrell, Libya'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, ateşkesin devamını dilediklerini aktardı.

Karrenbauer iyimser

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer de Doğu Akdeniz'deki gerilimin düşürülmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin düşürülmesini istediklerini belirterek, "İki ülke her şeyden önce komşu ve NATO'da ortak ülkeler. Almanya olarak gerilimin hızlıca düşmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin düşeceği konusunda iyimser olduğunu vurgulayan Karrenbauer, "Prensipte iyimser bakıyorum, aksi takdirde makamımın işlevini yerine getirmemiş olurum." şeklinde konuştu.

Karrenbauer, savunma bakanları toplantısında stratejik pusula üzerine konuştuklarını ve Avrupa için tehdit olan ya da olabilecek konuları görüştüklerini ifade etti.

Belarus'taki gelişmeleri de ele aldıklarına dikkati çeken Karrenbauer, "Orada sokağa çıkanlar, özgür seçimler ve demokrasi istiyorlar, internet istiyorlar." diyerek protestoculara destek verdi.

Mali'de darbecilerin hızla yeniden anayasal düzene geçerek seçimlere gidilmesini sağlamasını istediklerini ifade eden Alman Savunma Bakanı, ülkede bulunan yabancı askeri misyonun nasıl ve ne şekilde devam ettirileceği üzerine görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.