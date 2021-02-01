Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, yolcuları sahte Kovid-19 test sonucu belgesine karşı uyardı - Son Dakika

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa Birliği (AB) içinde veya diğer ülkelere seyahat edecek yolcuları sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif test sonucu belgesine karşı uyardı.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İngiltere, Hollanda ve İspanya'da yolculara para karşılığı sahte Kovid-19 test sonucu belgesi satan kişilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Paris'teki Charles de Gaulle havalimanında 150 ile 300 avro arsında değişen fiyatlara sahte test sonucu hazırlayan 7 kişilik bir şebekenin yakalandığı kaydedildi.

İngiltere'de Luton havalimanında yakalan bir kişinin, mağdurları "hızlı sonuç veren test" ile kandırarak sahte testler için 100 pound istediği aktarılan açıklamada, İspanya ve Hollanda'da benzer olayların görüldüğü ve 40 ile 60 avro arasında değişen fiyatlara sahte negatif test sonucu hazırlandığı ifade edildi.

Europol, İrlanda merkezli suç örgütü "Rathkeale Rovers Mobile"nin Kovid-19 test sonuçlarının değiştirilebildiği bir mobil uygulama geliştirdiği bilgisine ulaştıklarını kaydetti.