Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı
1 saat önce
Avrupa Birliği, Rusya’nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı.
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın G7 zirvesine davet edilmesine açık kapı bırakan mesajlarına Brüksel’den yanıt geldi.
Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı.
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın G7 zirvesine davet edilmesine açık kapı bırakan mesajlarına Brüksel'den yanıt geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:15
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