Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı
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Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı

1 saat önce

Avrupa Birliği, Rusya’nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın G7 zirvesine davet edilmesine açık kapı bırakan mesajlarına Brüksel’den yanıt geldi.

Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı, System.String[]

Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı.


Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın G7 zirvesine davet edilmesine açık kapı bırakan mesajlarına Brüksel'den yanıt geldi.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:15 
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