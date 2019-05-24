Avrupa Birliği seçim sonuçları: Hollanda'da aşırı sağ karşısında sosyalistlerden sürpriz galibiyet
5 saat önce
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı.
Aşırı sağın yükselişte olduğu Hollanda'da Avrupa Sosyalistler Partisi sürpriz bir şekildi birinci çıktı
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:53
'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı.
İlk oy verme işlemi perşembe günü Hollanda
ve İngiltere
'de tamamlandı. Cuma günü de İrlandalı ve Çekyalılar sandık başına gitti.
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