Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği seçim sonuçları: Hollanda'da aşırı sağ karşısında sosyalistlerden sürpriz galibiyet

Avrupa Birliği seçim sonuçları: Hollanda'da aşırı sağ karşısında sosyalistlerden sürpriz galibiyet

5 saat önce

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı. Aşırı sağın yükselişte olduğu Hollanda'da Avrupa Sosyalistler Partisi sürpriz bir şekildi birinci çıktı

Avrupa Birliği seçim sonuçları: Hollanda'da aşırı sağ karşısında sosyalistlerden sürpriz galibiyet, System.String[]
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı.

İlk oy verme işlemi perşembe günü Hollanda ve İngiltere'de tamamlandı. Cuma günü de İrlandalı ve Çekyalılar sandık başına gitti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:53 
Hollanda, Avrupa Birliği, Dünya
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