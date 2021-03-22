"Avrupa Birliği Sivil Düşün" projesinde İKMYO imzası - Son Dakika

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Ilgın Acar ve Barış Gürbüz, program danışmanı Tahsin İşbilen'in yürütücüsü olduğu "Avrupa Birliği Sivil Düşün" projesi kapsamında, "Sınırlar" adlı bir kısa film çekti.

İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD) ile İzmir Sinema Evi'nin "İnsan Hakları Bağlamında Mültecilik" temalı Avrupa Birliği Sivil Düşün projesi, İzmir'deki 4 farklı üniversiteden öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü, Meslek Yüksekokulumuz Radyo ve Televizyon Programcılığı danışmanı olan Tahsin İşbilen'in yaptığı projede, ilk olarak öğrencilere; mülteci hakları ve yasal düzenlemeler ile ülkemizde var olan durumlar hakkında bilgi verildi. İşbilen proje hakkında şunları söyledi: "Biz herkesin bir gün mülteci olabileceğini anlattık ve bunu yansıtmayı hedefledik. Arkadaşlarımız senaryolarını tasarladı ve biz daha çok sinema diliyle bir projenin ortaya çıkmasını istedik. Arkadaşlarımız konuya bir sanatçı duyarlılığıyla yaklaştılar. Projemiz de oldukça ilgi gördü."

Projede atölye eğitmeni olarak yer alan Işın Turgut ise; dünyanın en yakıcı sorunlarından biri olan 'mülteci olmanın' herkesi ilgilendirmesi gereken bir durum olduğuna işaret ederek, "Günümüzün en çarpıcı ve belki de en paradoksal sorunlarından biri olan 'mülteci olmak' ile ilgili neden film projesi gerçekleştirdik diye bir soru sormaya bile gerek yok aslında. Böylesine günlük yaşamın içine sızmış bir olgu, ister istemez sinemada da kendine yer edinecektir. Üstelik önümüzde ki dönem bu eğilimlerle devam ederse, küreselleşmenin sonuçları nedeniyle daha çok bu olguyla karşı karşıya kalacağız. Sadece savaşlar değil, iklim krizi hatta ilgisiz görünen ve konumuzla yakından ilgili 'vatandaş olma' nosyonunun özellikle bizim gibi ülkelerde aşınması, sözünü ettiğimiz trendlerin sonucu. İlginç bir şekilde, ne kadar vatandaş olarak kendimizi tasavvur ediyorsak, bir mültecinin insan olmaya ait haklarını da o denli görüp saygı gösterebiliyoruz. Aksi halde, 'buraya' gelen, bizim ekmeğimizden pay isteyen birer nefret nesnesi halinde görünüyor gözümüze. Çünkü 'vatandaş' olmayan bize, bir lokma ekmek 'lütfediliyor', sadakayı paylaşmak istemiyoruz bizden olmayanla. İşte sinema, bilgi değil ama sezgi düzeyinde bu çarpık bakışı izleyenin fark etmesini sağlayabilir. Umudumuz, çabamız bunun için." dedi.

Projedeki eğitimlerin ardından öğrenciler, "Nefret Duvarından Bir Tuğla da Sen Çek" sloganıyla kısa film senaryoları üretmeye başladı. Üretilen senaryolar, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğr. Gör Kubilay Aksun tarafından değerlendirildi. Ilgın Acar ile Barış Gürbüz'ün "Sınırlar" isimli kısa film senaryosu da yapılan değerlendirmeler sonucu, Şubat ayının sonunda filme çekildi.

Yönetmenliğini Acar ve Gürbüz'ün yaptığı kısa filmin gösterimi, 22 Mart 2021 Pazartesi saat 19.00'da İzmir Sinema Evi'nin Instagram hesabından paylaşılan link ile zoom uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Gösterime dışardan katılım sağlanabilecek. - İSTANBUL