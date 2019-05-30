Avrupa Birliği temsilcilerinden 'İdlib'de sivilleri koruyun' çağrısı
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:23
(AB
) Suriye
'nin İdlib
kentinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya
, Türkiye
, İran
ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti.
Suriye'nin İdlib bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle en az 180 bin kişinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Son üç haftada Suriye hükümet güçlerinin bombalı saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetti
.
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