Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği temsilcilerinden 'İdlib'de sivilleri koruyun' çağrısı
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Avrupa Birliği temsilcilerinden 'İdlib'de sivilleri koruyun' çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti.

Avrupa Birliği temsilcilerinden 'İdlib'de sivilleri koruyun' çağrısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle en az 180 bin kişinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Son üç haftada Suriye hükümet güçlerinin bombalı saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:23 
Suriye, Avrupa Birliği, İdlib, Dünya
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