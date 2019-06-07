Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği Tescilli Türk Tatlısı 'Antep Baklavası'
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Avrupa Birliği Tescilli Türk Tatlısı 'Antep Baklavası'

26 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep Baklavası" bin bir emekle üretilerek Türkiye'nin ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep Baklavası" bin bir emekle üretilerek Türkiye'nin ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
Avrupa Birliği Tescilli Türk Tatlısı 'Antep Baklavası'
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01 
Orta Doğu, Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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