Avrupa Birliği Tescilli Türk Tatlısı 'Antep Baklavası'
26 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep Baklavası" bin bir emekle üretilerek Türkiye'nin ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01
(AB
) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep
Baklavası" bin bir emekle üretilerek Türkiye
'nin ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
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