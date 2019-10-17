Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu: AB'nin katedecek uzun bir yolu var
Son Dakika Dünya Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu: AB'nin katedecek uzun bir yolu var

Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu: AB'nin katedecek uzun bir yolu var

1 saat önce

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), 2019 yılı Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ni yayımladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin cinsiyet eşitliğine ne kadar ulaştığını ölçen endekse göre İsveç, 100 üzerinden 83.6 puanla Avrupa'da cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı ülke oldu.

Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu: AB'nin katedecek uzun bir yolu var, System.String[]

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), 2019 yılı Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ni yayımladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin cinsiyet eşitliğine ne kadar ulaştığını ölçen endekse göre İsveç, 100 üzerinden 83.6 puanla Avrupa'da cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı ülke oldu.


AB'nin cinsiyet eşitliği bilgi merkezi EIGE, AB üye devletlerinin 2019 yılı cinsiyet eşitliği karnesini çıkardı. Kadın ve erkek arasındaki uçurumu altı temel alandaki kazanımlara göre değerlendiren endekste, üye ülkelere 1 ila 100 arasında puan verildi.

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Avrupa Birliği, Avrupa, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:57 
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