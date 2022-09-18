Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Bugün Ankara'da Bisiklet Turuyla Sürdü - Son Dakika
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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Bugün Ankara'da Bisiklet Turuyla Sürdü

18.09.2022 13:58

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun her sene iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlediği “Hareketlilik Haftası” etkinlikleri bugün Ankara’da düzenlenen bisiklet turuyla devam etti. Bisiklet turuna, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro da katıldı. Meyer-Landrut, etkinlik öncesinde “İklim değişikliği hepimizin hayatını etkiliyor. Dolayısıyla emisyonları azaltmak istiyorsak, enerji tüketimini azaltmak istiyorsak kentsel ulaşımda değişiklik yapmak şarttır” dedi.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun her sene iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlediği "Hareketlilik Haftası" etkinlikleri bugün Ankara'da düzenlenen bisiklet turuyla devam etti. Bisiklet turuna, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro da katıldı. Meyer-Landrut, etkinlik öncesinde "İklim değişikliği hepimizin hayatını etkiliyor. Dolayısıyla emisyonları azaltmak istiyorsak, enerji tüketimini azaltmak istiyorsak kentsel ulaşımda değişiklik yapmak şarttır" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği ve her yıl 16-22 Eylül arasında yapılan "Hareketlilik Haftası" etkinlikleri bugün Ankara'da sürdü. Hareketlilik Haftası kapsamında süren etkinlikler bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsüyle küçük bir şehir turunun ardından kent merkezi Kızılay Meydanı'ndan başlayan bisiklet sürme etkinliğiyle devam etti.

Etkinliklere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı. Meyer-Landrut, otobüs turunun ardından Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve bisiklet sporcularıyla birlikte pedal çevirdi.

Kızılay Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, Bahçelievler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 4 kilometre boyunca devam etti.

"BİSİKLETE BİNELİM, YÜRÜYELİM"

Bisiklet turu öncesinde "Hareketlilik Haftası'na" ilişkin konuşan Meyer-Landrut, şunları söyledi:

"Bu hafta gerçekten çok önemli. Bu hafta, biz kentsel hareketliliğin yeni formlarını, türlerini ortaya koyuyoruz. Biliyorsunuz iklim değişikliği hepimizin hayatını etkiliyor. Dolayısıyla emisyonları azaltmak istiyorsak, enerji tüketimini azaltmak istiyorsak kentsel ulaşımda değişiklik yapmak şarttır. Biz, bunu göstermeyi amaçlıyoruz. Alışkanlıklarımızı değiştirmeli; toplu taşımaya, bisiklete, yürümeye daha fazla yönlenmeliyiz. O yüzden diyoruz ki bisiklete binelim, yürüyelim. Burada dostlarımla bulunmaktan dolayı da çok mutluyum."

"HASSASİYET GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Büyükelçi Magro ise şöyle konuştu:

"Çok hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Sanıyorum Türklerle birlikte yapmamız gerekiyor. Onun için buraya geldik. Aynı zamanda gördüğünüz gibi Paris 2024 Olimpiyatları'nı da hazırlıyoruz. İnşallah çok Türk katılımcı da olacak. Çok güzel bir gün ve burada olmak çok güzel."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Bugün Ankara'da Bisiklet Turuyla Sürdü - Son Dakika

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