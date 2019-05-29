Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği Türkiye Raporunu açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa Birliği Türkiye Raporunu açıkladı

14 dakika önce

Avrupa Birliği Türkiye raporunu açıkladı.

Avrupa Birliği Türkiye Raporunu açıkladı, System.String[]
Avrupa Birliği Türkiye raporunu açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın, Avrupa Birliği için önemli partner olarak başlayan Türkiye raporunda, göç ve mültecileri destekleme konusunda, etkili işbirliği dahil ortak menfaatlerin olduğu temel alanlarda Türkiye ile diyalog ve işbirliğinin devam ettiği belirtildi. Rapor'da bununla birlikte, anayasa değişikliğinin yapılmasıyla Türkiye'nin, hukukun uygulanmasında, temel haklarda, siyasi sistemdeki etkin kontrol ve dengelerin sağlanması konusunda Avrupa Birliği'nden daha da uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi. Rapor'da Haziran 2018'de Avrupa Konseyi'nin oy birliği ile bu sebepten Türkiye'nin AB'ye girişi ile ilgili müzakerelerinin durma noktasına geldiğini not ettiği ve başka fasılların açılamayacağı ve kapanamayacağı belirtildi. Raporda, bu değerlendirmeyi gerektiren esasların halen geçerli olduğu ifade edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:30 Kaynak: İHA
Johannes Hahn, Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği Türkiye Raporunu açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]