Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak - Son Dakika
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Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak

27.02.2022 23:55

Ülkeler işgal altındaki Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt gibi askeri yardımların yolda olduğunu söyledi.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler arka arkaya yaptırımlarını açıklarken, bir yandan da Ukrayna'ya askeri destek vermeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde 4. kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

500 MİLYON AVRO ASKERİ YARDIM

AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.

BİRÇOK ÜLKE ASKERİ TEÇHİZAT GÖNDERDİ

Borrell, bunların "Avrupa barış tesisi" fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak - Son Dakika
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