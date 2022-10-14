Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek

14.10.2022 12:35
Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukraynalı askerlerin eğitimini öngören misyona onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukraynalı askerlerin eğitimini öngören misyona onay verdi. Misyon kapsamında yaklaşık 15 bin askere eğitim verilmesi planlanıyor.Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukraynalı askerlerin eğitimini öngören misyona onay verdi. Karar, oy birliğiyle alındı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan diplomatlar, AB'nin kuracağı misyon kapsamında yaklaşık 15 bin askere eğitim verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

AB yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalar, söz konusu misyonun, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara karşı korunma ve lojistik gibi alanlardaki eğitimi içerebileceğine işaret ediyor.

Dpa, AB misyonunun ilk olarak iki yıl sürmesinin planlandığını ve eğitimlerin Polonya ve Almanya gibi AB ülkelerinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen haftaki açıklamasında ülkesinin bu eğitim misyonuna "önemli bir katkı yapacağını" söylemişti. Çekya'nın başkenti Prag'daki AB zirvesinde konuşan Scholz, misyonun "geniş kapsamlı" olacağını ifade etmişti.

AB çevreleri, Almanya'nın önümüzdeki aylarda 5 bin kadar Ukrayna askerini eğitebileceğini belirtiyor.

Halihazırda bazı AB ülkeleri, yaptıkları ikili anlaşmalar çerçevesinde Ukraynalı askerleri eğitiyor.

Ukraynalı askerlerin AB tarafından eğitilmesi fikri ilk olarak geçen Ağustos ayında ortaya atılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgali sonrası başlayan savaş nedeniyle Ukraynalı askerlerin eğitilmesi için bir bir misyon başlatılmasını önermişti. Borrell, söz konusu eğitimin Ukrayna'ya komşu ülkelerde verilebileceğini belirtmişti.

AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri tarafından alınan kararın, AB dışişleri bakanlarının Pazartesi günü Lüksemburg'da gerçekleştireceği toplantıda resmen onaylanması bekleniyor.

dpa/CÖ,EC

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti Son dakika gündem: Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak
Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 19:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement