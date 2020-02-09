Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi - Son Dakika
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Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi

6 saat önce

Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri, kentteki tarihi yerleri gezdi.

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi, System.String[]

Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri, kentteki tarihi yerleri gezdi.

AB- Türkiye ulaştırma sektörü iş birliği kapsamında düzenlenen organizasyonla kente gelen Litvanya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Romanya, Portekiz, Belçika, Malta, Hollanda, Hırvatistan, Finlandiya, İrlanda ve Yunanistan'ın Ankara büyükelçileri, Kars'taki Ani Örenyeri, Fethiye, Kümbet, Evliya Camisi ile Kars Kalesi'ni gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'yle Ankara'dan Kars'a geldiklerini söyledi.

Berger, Kars'ın tarihi ve kültürünü beğendiklerini belirterek, "Şehir merkezini geziyoruz, öğlen muhteşem bir yemek yedik, çok güzel müzik dinledik. Bizim için çok güzel bir kültürel etkinlikti." dedi.

Kars'ın tarih dolu bir yer olduğunu vurgulayan Berger, "Kars, farklı kültürler, dinler ve toplulukların bir yansıması. Birçok kültürün, birçok imparatorluğun bağlantı noktası olmuş. Hep burayı kontrol etmek istemişler, hem Anadolu'ya erişim hem de Kafkaslar'a erişim için önemli bir yerdi." diye konuştu.

AB büyükelçileri yarın Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesini ziyaret edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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