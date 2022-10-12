AKPM'de, Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

AKPM'de, Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı kabul edildi

12.10.2022 08:31
AKPM'de, Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı kabul edildi

Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için alınan Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemine alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Türk Grubu tarafından Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gitmek için Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözümleri içeren rapor AKPM Genel Kurulunda görüşüldü. Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul etti.

AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız yaptığı açıklamada, "Titiz bir çalışmanın ürünü olan, Schengen vize sürecinin daha şeffaf, daha adil, daha kapsayıcı gerçekleşmesini sağlayacak raporumuz AKPM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bir reform niteliğindeki önerilerimiz ile sürecin daha iyiye gideceğine inancımız tam. AKPM'de kabul edilen raporumuz artık 46 Avrupa Konseyi ülkesi için tavsiye kararı niteliğinde" dedi.

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, AKPM ve Avrupa Konseyi üyeleri Schengen sürecinde yaşanan sorunların çözümü için iş birliğine davet edildiği raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nde yer alan kişisel verilerin, kişinin ve ailenin özel hayatı hukukunu ihlal etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

YORUMLAR
500
Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde yabancı uyruklu öğrenciler tarihi alanları gezdi Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde yabancı uyruklu öğrenciler tarihi alanları gezdi
Kaynak: İHA

Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKPM'de, Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı kabul edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:54 Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor
08:41 İYİ Parti lideri Akşener'den kurmaylarına: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor
08:32 Müge Anlı'nın programında annenin cinayet itirafını izleyen Demet Akalın'dan beddua: Allah belanızı versin
08:21 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı
08:10 ABD ve İngiltere'den dikkat çeken rapor! Rusya nükleer silah kullanacak mı?
07:28 Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti
06:16 Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı
05:58 Ümraniye'de zincirleme yangın! Park halindeyken alev alan araç, sokaktaki 3 aracı daha küle döndürdü
05:18 Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı
05:08 'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 09:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: AKPM'de, Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement