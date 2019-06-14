Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği uzun vadeli ortak iklim strateji anlaşmasını zamanında tamamlayabilecek mi?
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Avrupa Birliği uzun vadeli ortak iklim strateji anlaşmasını zamanında tamamlayabilecek mi?

3 saat önce

Avrupa Birliği liderleri iklim krizine yönelik ortak planı 2020 yılının başlarında ortaya koymak için uğraşıyor. Birliğin 2050 hedefini netleştirecek olan anlaşmanın oldukça iddialı bir hedefi var: 30 yıl içinde tüm üye ülkeleri karbon-nötr hale getirmek. AB bu anlaşmayı zamanında yapabilecek mi?

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Avrupa Birliği liderleri, iklim krizine yönelik iddialı bir planı 2020 yılının başlarında ortaya koymak için çalışıyor. Birliğin 2050 hedefini netleştirecek olan anlaşmanın oldukça iddialı bir amacı var: 30 yıl içerisinde tüm üye ülkeleri karbon-nötr hale getirmek.

Bu anlaşmanın detaylarına ilişkin görüşmeler Haziran'ın üçüncü haftası Brüksel'de gerçekleşecek olan zirvede masaya yatırılacak. Finlandiya'nın 6 aylık dönem başkanlığını devralacağı zirvede konuşulacak olan tasarı halindeki metne göre, tüm üye ülkelere "İklim dostu bir AB'ye geçişi desteklemek için şartların, mali desteklerin, sübvansiyonların, siyasi ve teknik çerçevelerin geliştirilmesi" için çağrıda bulunulacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:53 
Avrupa Birliği, Dünya
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