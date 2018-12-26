Avrupa Birliği ve Türkiye'de Yerel Yönetim Uygulamaları" Konferansı
1 saat önce
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Yerel Yönetim Uygulamaları" konferansı düzenlendi.
Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından "Avrupa Birliği
ve Türkiye
'de Yerel Yönetim Uygulamaları" konferansı düzenlendi.
KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan konferansta, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi hakkında bilgi verdi.
Vergili, kongreye katılımının nasıl gerçekleştiğini, Türkiye Cumhuriyeti
adına çıkacak olumsuz bir kararın parlamentoda yapılan oylamada reddi, Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarla ilgili yapılan açıklamaları, eski Cizre
Belediye Başkanı Leyla İmret
'e verdiği cevapları ve demir-çelik sektöründe dünyanın birçok yerinde iş yapmasına rağmen neden Karabük Belediye başkanı olmayı seçtiği konularına değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:29 Kaynak: AA
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