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Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci...
7 saat önce
Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci başlattı. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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