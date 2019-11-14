Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci...
Son Dakika Güncel Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci... - Son Dakika

Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci...

7 saat önce

Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci başlattı.

Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci..., System.String[]

Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında ihlal süreci başlattı

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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