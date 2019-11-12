Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği, Zorlu Enerji projelerini destekliyor
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Avrupa Birliği, Zorlu Enerji projelerini destekliyor

8 saat önce

Zorlu Enerji, jeotermal alanında Horizon 2020 Projesi kapsamında hibe desteği sağladığı GECO, GeoSmart ve GEOPRO projelerinden sonra SUCCEED projesiyle de Horizon 2020 kapsamında fonlanan ERA-NET ACT projerine dahil olmaya hak kazandı.

Avrupa Birliği, Zorlu Enerji projelerini destekliyor, System.String[]

Zorlu Enerji, jeotermal alanında Horizon 2020 Projesi kapsamında hibe desteği sağladığı GECO, GeoSmart ve GEOPRO projelerinden sonra SUCCEED projesiyle de Horizon 2020 kapsamında fonlanan ERA-NET ACT projerine dahil olmaya hak kazandı. Zorlu Enerji'nin SUCCEED projesindeki partner ülkeleri İngiltere, İzlanda, Hollanda ve İtalya olurken Türkiye'deki partneri ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu.


Sektöründe, faaliyette bulunduğu tüm alanlarda örnek iş yapma amacı taşıyan Zorlu Enerji, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor.


Yapılan şirket açıklamasına göre, Zorlu Enerji, SUCCEED projesi ile jeotermal santrallerden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması ve uzun vadede sıfıra indirilmesi hedefine hizmet ederek yeni bir rezervuara geri basım teknolojisi uygulayacak. Karbondioksit reenjeksiyonu temeline dayanan SUCCEED Projesi kapsamında, karbondioksitin gaz değil süper kritik koşullarda yüksek basınçlı olarak sıvı fazda rezervuara basılarak rezervuar üzerindeki etkilerinin sismik metotlarla gözlemlenmesi hedefleniyor.


Sürdürülebilir bir dünya için çalışan Zorlu Enerji, sektördeki referans şirket olma özelliğini, SUCCEED projesindeki partnerleri İngiltere, İzlanda, Hollanda ve İtalya ile tüm dünyaya taşımaya devam ederken karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesini amaçlıyor. Bu projede ülke içindeki partner ise ODTÜ olacak. Hibe kapsamında Zorlu Enerji'ye projesini geliştirmek ve uygulamaya almak için Avrupa Komisyonu tarafından TÜBİTAK aracılığıyla, 1 milyon TL hibe sağlanacak. - İSTANBUL

Zorlu Grubu, İngiltere, İzlanda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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