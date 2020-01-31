Avrupa Birliğinde Brexit töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Birliğinde Brexit töreni - Son Dakika

Avrupa Birliğinde Brexit töreni

6 saat önce

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Brexit için basın toplantısı düzenledi.

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Brexit için basın toplantısı düzenledi. AB ve İngiltere için tarihi bir gün olduğu ifade edilen toplantıda, yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.


Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin üyelikten ayrılması nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tören düzenledi. Törene AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve çok sayıda gazeteci katıldı. Törene ev sahipliği yapan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Bugün Avrupa Birliği için tarihi bir gündür. İngiltere, artık AB üyeliğinden çıkıyor. Her ne kadar üzüntü yaşasak da geleceğe dair iyimserim" dedi.


AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkmasının farklı duygulara neden olduğunu kaydetti. Michel, AB vatandaşlarının haklarının her daim korunması için çalıştıklarını, Brexit sürecinden sonra da AB vatandaşlarının mağdur olmaması için hassas olmaya devam edeceklerini vurguladı.


"Bugün 28, yarın 27 üyeli bir birlik olacağız"


Törende konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ben iyimser değilim, eminim. Geleceğimiz için kendimizden emin olmalıyız. Bugün 28, yarın 27 üyeli bir birlik olacağız. 440 milyon insanın birliği olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


"Avrupa Birliği olarak kendinden emin bir şekilde hep birlikte geleceğimizi paylaşacağız" diyen Leyen, "İklim değişikliği, dijital devrim gibi birçok konumuz var. Bu konularda atılması gereken adımlarla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


AB Komisyonu yol haritasını açıklayacak


AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Pazartesi tarihimizde yeni bir donem başlıyor. AB Komisyonu olarak İngiltere ile aramızdaki sürecin ne şekilde devam edeceğine dair çalışmalarımızı açıklayacağız. Her şey aynı devam etmeyecek ancak İngiltere ile çok yakın bir işbirliği içinde çalışmak istiyoruz" dedi.


31 Ocak 2020 itibariyle İngiltere resmen AB üyeliğinden çıkmış olacak. Sürecin devamında İngiltere'ye ortak pazara erişim imkanı sağlayacak bir tür Gümrük Birliği anlaşması imzalanması bekleniyor. - BRÜKSEL

Ursula von der Leyen, Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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