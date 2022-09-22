Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak - Son Dakika
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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

22.09.2022 15:46
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Avrupa Birliğinin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Avrupa Birliğinin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, beraberinde Vali Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile çalışmaların devam ettiği Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Alpaslan, incelemelerinin ardından gazetecilere, müzeyi yılbaşından hemen sonra ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.

Ülke tarihi açısından çok sembolik bir bina olan tarihi yapının restore edilme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Alpaslan, "İnşallah müteahhit firma yıl sonuna kadar çalışmalarını tamamlayıp çıkacak ama müzeyi nihai hale getirmek, çevre ve peyzaj düzenlemeleri için çalışmalarımız kısa bir müddet daha devam edecek. Yılbaşından hemen sonra Sinopluların, Türkiye'nin, tüm dünyanın hizmetine inşallah açmış olacağız. Bu tarihi binamızın dünyada tanıtılması için Bakanlık olarak çalışmalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sene 635 noktada kazı çalışması yapıldı

Alpaslan, Türkiye genelinde tarihin gün yüzüne çıkarılması için önemli kazıların yapılmakta olduğuna işaret ederek bu sene 635 noktada kazı çalışmasının sürdürüldüğünü anlattı.

Bakanlık olarak kazılara özel önem verdiklerini vurgulayan Alpaslan, "Tabii bu kazılarda çok önemli eserler çıkıyor. Bilim adamlarımız, kazı başkanlarımız bunları değerlendiriyor. Balatlar Yapı Topluluğu kazısı da önemli bir kazı. Daha çok Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde, İstanbul'da yoğun olarak çıkmış mozaiklerin burada da çıkmış olmasının ayrı bir önemi, değeri var. Bu anlamda kazı çalışmalarına Bakanlık olarak destek vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Alpaslan, kentteki temasları kapsamında Sinop Valiliğini de ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu'ndan kent hakkında bilgi alan Alpaslan, daha sonra yapımı süren Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi alanında ve Balatlar Yapı Topluluğu kazı sahasında incelemelerde bulundu. ???????

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Kaynak: AA

AK Parti, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak - Son Dakika

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