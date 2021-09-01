Avrupa boks şampiyonasında 3. olan sporcu ödüllendirildi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen 2021 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonasında 3. olan Yoncagül Yılmaz'ı ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, Yongagül Yılmaz'ın bronz madalya kazanmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Yoncagül'ün bu başarısının diğer gençlere de örnek olmasını temenni eden Akın, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi sporcu, bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlama gayretindeyiz. Boksta Türkiye şampiyonluğu da bulunan başarılı sporcumuz Yoncagül Yılmaz'ın Avrupa şampiyonasında elde ettiği başarıların devamının geleceğine inanıyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması, hem bedenen hem de zihnen güçlü bireyler olarak yetişmesi amacıyla ilimizde gençlerimizi sportif aktivitelere yönlendirmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu vesileyle hem genç sporcumuzu hem de antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcu Yılmaz'ın antrenörü Mehmet Dalbudak da ziyarette hazır bulundu.