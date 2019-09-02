Avrupa Boks Şampiyonu Elif, memleketinde şehir turu attı

İSPANYA'da düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'te şehir turu attı. Vali Gürel, makamında kabul ettiği Güneri'ye altın hediye etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'te 22-31 Ağustos tarihleri arasından düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, rakibi Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek altın madalya kazandı. Memleketine gelen Güneri, otomobille şehir turu attı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Güneri ve ailesini makamında kabul etti. Güneri'yi altın madalya ile ödüllendiren Gürel,??Bu sadece bizim Karabük'ün başarısı değil Türkiye'nin başarısıdır. İstiklal Marşımızın okunması ve bayrağımızın orada dalgalandırılması bizlere gurur verdi. Her başarı bir başka rol modelle gelişir. Bu manada Elif'in diğer kardeşlerimize rol model olması çok önemli. İnşallah bu güzel altyapımızla beraber çok daha önemli başarılara imza atacağız.??dedi.

Elif Güneri ise,??Çok mutluyum, onurluyum. Daha önce bu duyguyu yaşamıştım. Tekrar yaşamak ayrı bir tat kattı bana. Şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştım. Sonuç odaklı çalışıyorum. Bir çok başarım var. Kaybetmeyi düşünmek istemiyorum. Hep şampiyonluk, İstiklal Marşı hedefim var. Karabük'e ve ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum.?? Diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Gürel, Elif Güneri'ye altın hediye etti. Vali Gürel, Güneri ve ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.