Son Dakika Haberleri: Avrupa boks şampiyonu elif, memleketinde şehir turu attı
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa boks şampiyonu elif, memleketinde şehir turu attı

6 saat önce

Avrupa Boks Şampiyonu Elif, memleketinde şehir turu attıİSPANYA'da düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'te şehir turu attı.

Avrupa Boks Şampiyonu Elif, memleketinde şehir turu attı

İSPANYA'da düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'te şehir turu attı. Vali Gürel, makamında kabul ettiği Güneri'ye altın hediye etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'te 22-31 Ağustos tarihleri arasından düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, rakibi Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek altın madalya kazandı. Memleketine gelen Güneri, otomobille şehir turu attı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Güneri ve ailesini makamında kabul etti. Güneri'yi altın madalya ile ödüllendiren Gürel,??Bu sadece bizim Karabük'ün başarısı değil Türkiye'nin başarısıdır. İstiklal Marşımızın okunması ve bayrağımızın orada dalgalandırılması bizlere gurur verdi. Her başarı bir başka rol modelle gelişir. Bu manada Elif'in diğer kardeşlerimize rol model olması çok önemli. İnşallah bu güzel altyapımızla beraber çok daha önemli başarılara imza atacağız.??dedi.

Elif Güneri ise,??Çok mutluyum, onurluyum. Daha önce bu duyguyu yaşamıştım. Tekrar yaşamak ayrı bir tat kattı bana. Şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştım. Sonuç odaklı çalışıyorum. Bir çok başarım var. Kaybetmeyi düşünmek istemiyorum. Hep şampiyonluk, İstiklal Marşı hedefim var. Karabük'e ve ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum.?? Diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Gürel, Elif Güneri'ye altın hediye etti. Vali Gürel, Güneri ve ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Elif Güneri, Karabük, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



461 maç 271 gol! İşte Radamel Falcao'nun kariyeri
AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:01:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa boks şampiyonu elif, memleketinde şehir turu attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]