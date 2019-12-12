Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi - Son Dakika

Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi

6 saat önce

Karabük'te iki mahalleyi birbirine bağlayan yaya köprüsüne Avrupa Boks Şampiyonu Elif Güneri'nin adı verildi.

Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi, System.String[]

Karabük'te iki mahalleyi birbirine bağlayan yaya köprüsüne Avrupa Boks Şampiyonu Elif Güneri'nin adı verildi.


Karabük Belediyesi tarafından Eylül Ayı Meclis Toplantısında alınan karar ile İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Elif Güneri'nin adı Kartaltepe ve Yenişehir Mahallelerini birbirine bağlayan yaya köprüsünde yaşatılacak


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Hemşerimiz Şampiyon Elif Güneri'nin ismi yaya köprüsüne verilerek sporcumuz onure edilmiş oldu. Alınan bu karar ile gençlere sporda ve bilimde başarılı olmak için iyi bir motivasyon kaynağı oldu" dedi. - KARABÜK

Elif Güneri, Karabük, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:59 Kaynak: İHA
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