Avrupa Bölünüyor

İNGİLTERE, AB'den çıkmak için son hazırlıkları yapıyor.

İNGİLTERE, AB'den çıkmak için son hazırlıkları yapıyor.



İtalya-Fransa arasındaki kapışma büyükelçi çekmeye kadar vardı.



İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "En kötü Cumhurbaşkanı" olarak niteledi.



Ardından Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Fransa'da Macron'un iktidarını tehlikeye düşüren 'sarı yelekliler' hareketi liderleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.



Fransa, Roma'daki büyükelçisini geri çağırarak buna sert karşılık verdi. AB, iki ülke arasındaki çatışmayı yatıştırmaya uğraşırken, şimdi de Birliğin lokomotifi Almanya-Fransa arasında kavga patladı.



Oysa İngiltere'nin ortaklıktan çıkmasıyla Almanya ve Fransa'nın başı çektiği iki vitesli bir AB yolu açılacaktı.



Kaldı ki, daha iki hafta önce Merkel ve Macron sınır kent Achen'de yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalamışlardı.



RUS DOĞALGAZ HATTI



Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Macron'la gelecek hafta cuma günü Münih'te Güvenlik Konferansı'nı birlikte açmaya hazırlanıyordu. Ama Macron bir gecede çark etti ve açılışa katılmayı iptal etti. Resmi gerekçeye göre Cumhurbaşkanı Macron sarı yeleklilerin yol açtığı sorunlarla meşgul olmak istiyor. Bu nedenle tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal etti. Ama asıl sebep Almanya-Rusya arasında milyarlarca Euro'luk Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı projesi.



Kuzey Akımı-2 projesi Almanya'ya 55 metreküp kapasiteli enerji akımını sağlayacak ikinci bir doğalgaz hattı.



Fransa, başlangıçta projeye tam destek verdi. Bin 200 km uzunluğundaki hattın üçte biri Baltık Denizi'ne döşendi. Projenin tam ortasında Fransa projeye sırt çevirdi. Fransa, yeni düzenleme yapılmasını, enerji akımının kontrol altına alınarak sınırlanmasını istiyor. Aksi takdirde Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını artıracağını savunuyor.



BASKI ABD'DEN



Polonya, Slovakya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri 2'nci boru hattına baştan itibaren karşı çıkıyordu. İkinci boru hattı bu ülkelerin mevcut boru hattından kazandıkları 3 milyar dolar transit ücreti kaybına yol açacak.



Bu boru hattının Avrupa'yı Rusya'ya bağımlı kılacağı endişesini paylaşan başka AB ülkeleri de var.



Ama siyasi gözlemciler, Fransa'nın durup dururken boru hattı projesine sırt çevirmesinin arkasında ABD'nin yoğun baskısı olduğu görüşünde.



Buna göre ABD, "Aksi takdirde yaptırımlara giderim" dedi.



Fransa da bunun sonucunda bir gecede fikir değiştirdi.



AB üyeleri arasında yaşanan çıkar çatışmalarına, şimdi Almanya'nın en çok güvendiği Fransa'yla ters düşmesi eklenince, AB'nin bölünme tehlikesi daha da arttı.

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