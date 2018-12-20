Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

3 saat önce

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,65 azalışla 336,38 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,18 değer kaybıyla 10.639,05 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16 kayıpla 6.680,85 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybıyla 4.718,32 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,67 azalışla 8.623,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 düşüşle 18.722,15 puanda seyrediyor.

Analistler, politika faizini 25 baz puan artıran ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) "güvercin" açıklamalar gelmemesi nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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