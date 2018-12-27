Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

53 dakika önce

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 azalışla 336,58 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 düşüşle 10.610,69 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 kazançla 6.715,78 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 artışla 4.681,34 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 kayıpla 18.332,57 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 primle 8.517,00 puanda seyrediyor.

Analistler, hafta başından bu yana Noel tatili dolayısıyla kapalı olan Avrupa piyasalarının bugün işleme açıldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Kevin Hassett'in "Fed Başkanı Powell'ın görevden alınmasının söz konusu olmadığı" yönündeki açıklamaları sonrası ABD ve Asya piyasalarında görülen rallinin Avrupa piyasalarına yansımadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:34 Kaynak: AA

Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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