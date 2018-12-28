Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 artışla 331,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 10.443,00 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 kazançla 6.635,75 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazancıyla 4.642,72 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 artışla 8.395,35 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselişle 18.245,75 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ve Asya piyasalarında görülen pozitif seyrin Avrupa piyasalarına da yansıdığını belirterek, bugün Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:22 Kaynak: AA

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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