Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

47 dakika önce

Avrupa borsaları, bugüne düşüşle başladı.

Avrupa Borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları, bugüne düşüşle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 azalışla 344,92 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,95 değer kaybıyla 10.788,18 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 6.861,02 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 azalışla 4.767,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 8.794,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 19.072,55 puanda seyrediyor.


Analistler, son günlerde dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi ile Brexit sürecine ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Manchester City, Burton Albion'u Dağıttı: 9-0 Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:27:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]