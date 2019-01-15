Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

8 dakika önce

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa Borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 artışla 350,50 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,11 değer kazancıyla 10.940,33 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 kazançla 6.902,38 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 4.799,58 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,93 artışla 8.901,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 19.353,50 puanda seyrediyor.

Analistler, Çinli yetkililerin "ekonomiye desteklemek için vergi indirimlerinin devam edeceği" açıklamalarının pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, bugün Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 11:45:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]