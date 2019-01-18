Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, küresel piyasalardan bulduğu iyimserlikle güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları, küresel piyasalardan bulduğu iyimserlikle güne yükselişle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 353,48 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77 değer kazancıyla 11.003,12 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 kazançla 6.877,24 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla 4.824,65 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,89 artışla 8.990,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 yükselişle 19.592,00 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'nin Çin'e uygulanan gümrük tarifelerini düşüreceğine ilişkin haberlerin yalanlanmasına karşın piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini belirtti.

Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ettiğini ifade eden analistler, İngiltere'de Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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