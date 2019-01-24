Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,05 artışla 355,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 azalışla 11.041,66 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 6.827,45 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 4.835,31 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 artışla 9,159,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 kazançla 19.436,50 puanda seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan siyasi belirsizlik ve küresel ekonominin yavaşlayacağına yönelik endişeler piyasalarda risk iştahını azalttı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

Bugün ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi'nin son açıklanan makroekonomik verilerin işaret ettiği ekonomideki yavaşlamaya ilişkin tespit ve söylemlerinin takip edileceğini söyledi.

Bugün ayrıca, Avro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:45 Kaynak: AA

İspanya, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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