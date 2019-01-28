Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 azalışla 356,70 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 11.248,98 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 6.794,35 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kaybıyla 4.900,36 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 azalışla 9.124,35 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 19.135,00 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'nın gündemini uzun zamandır meşgul eden Brexit gelişmelerinin bu hafta da yatırımcıların odağında yer alacağını, İngiltere parlamentosunun 29 Ocak'ta Başbakan Theresa May'in vaatlerini içeren ancak tek başına bir sonuç doğurmayacak bir önergeyi oylayacağını belirtti.

ABD'de federal hükümetin geçici süreyle açılması ile bu hafta yoğun bir veri akışı olacağını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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