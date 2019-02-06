Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

25 dakika önce

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa Borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 364,78 puan oldu. Almanya'da fabrika siparişleri verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 11.342,52 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 7.159,45 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 5.072,46 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 azalışla 9.082,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 19.798,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, Çin ile yürütülen ticaret pazarlıkları nedeniyle önemi artan ABD'nin dış ticaret verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit konusundaki gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini bildiren analistler, bugün İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmelerden çıkacak haberlerin izlenmesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türklerin Yaptığı Çantalar Avrupalı Kadınların Vazgeçilmezi Oldu Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi

Buz Hokeyi Maçını Başlatmak İsteyen Mourinho, Kendini Bir Anda Yerde Buldu Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]