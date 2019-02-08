Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa Borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 azalışla 359,68 puan oldu. Almanya'da ihracat verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın DAX endeksi, yüzde 0,26 değer kaybıyla 10.994,29 puanda bulunuyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 7.091,57 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 4.985,14 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 azalışla 8.888,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 19.457,50 puanda seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve Brexit konusundaki belirsizliklerin etkisiyle küresel risk iştahının azaldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Almanya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi

Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:30:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]