Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.





Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 artışla 360,82 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37 primle 10.947,31 puanda.





İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 kazançla 7.106,16 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazancıyla 4.989,46 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,83 artışla 8.930,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 kazançla 19.515,50 puanda seyrediyor.



Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin bu hafta Çin'de devam etmesi beklenen toplantılarına odaklanırken, Avrupa tarafında bugün Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in birlikte gerçekleştirecekleri basın toplantısı ve Brüksel'de başlayacak Avro Grubu toplantısı takip edilecek.



Analistler, bugün İngiltere'de açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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