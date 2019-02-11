Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

2 gün önce

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa Borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 artışla 360,82 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37 primle 10.947,31 puanda.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 kazançla 7.106,16 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazancıyla 4.989,46 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,83 artışla 8.930,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 kazançla 19.515,50 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin bu hafta Çin'de devam etmesi beklenen toplantılarına odaklanırken, Avrupa tarafında bugün Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in birlikte gerçekleştirecekleri basın toplantısı ve Brüksel'de başlayacak Avro Grubu toplantısı takip edilecek.

Analistler, bugün İngiltere'de açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:52 Kaynak: AA

Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da Bir Belediye Başkanı Köpeklerin Havlamasını Yasakladı Galatasaray ile Benfica 4. Randevuda

İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]