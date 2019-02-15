Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 azalışla 363,74 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50 kayıpla 11.035,36 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 7.191,79 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.068,76 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 azalışla 8.933,65 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 19.865,50 puanda seyrediyor.



Avrupa'da Brexit belirsizliği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz parlamentosunda, dün akşam hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önerge 258'e karşı 303 oyla reddedildi. İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni AB ile yeniden müzakere etmeye çalışıyordu.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de bugün erken seçim tarihini Bakanlar Kurulu toplantısında açıklaması bekleniyor.



ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) gerilemesi ve perakende satışlar verisindeki sert düşüş küresel piyasaları olumsuz etkilerken, hükümetin kepenk kapatmasına yönelik endişeler ve ticaret müzakereleri belirsizliği de gündemi meşgul etmeye devam etti.





Ticaret müzakerelerine ilişkin düne kadar devam eden iyimserlik, kaynakların, taraflar arasında büyük fikir ayrılıkları bulunduğu söylemleri nedeniyle törpülendi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıklaması da yatırımcıların tedirginliğini artırdı.



Avrupa'da bugün ayrıca Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verisi takip edilecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Avrupa Parlamentosu, Havale Ücretlerini Düşürecek Düzenlemeyi Onayladı

Galatasaraylı Taraftarlar Hakem Manzano'yu Topa Tuttu

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Hakem Adil Bir Yönetim Sergiledi

Arsenal, Belarus'tan Eli Boş Döndü