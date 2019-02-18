Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

48 dakika önce

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 369,20 puan, Almanya'da DAX endeksi yatay seyirle 11.301,51 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.231,48 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kazançla 5.161,63 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 değer kazancıyla 9,156,41 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 artışla 20.284,50 puanda seyrediyor.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, İngiltere parlamentosunda 26 Şubat'ta yapılacak oylama öncesinde bu hafta Başbakan Theresa May'in görüşmelerinden çıkacak haberlerin yatırımcıların odağında yer alacağı belirtiliyor.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftada ABD ile Çin arasında devam edecek ticaret müzakerelerine odaklandığını belirterek, ABD ile Çin arasında geçen hafta Pekin'de yürütülen müzakerelere ilişkin piyasalardaki iyimserliğin, bu hafta Washington'da devam edecek toplantılarla devam edip etmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Almanya, İspanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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