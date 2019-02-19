Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 369,60 puan, Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,21 değer kaybıyla 11.275,82 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 7.200,66 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 5.164,27 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 artışla 9.183,46 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 20.346,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ve ECB Başekonomisti Peter Praet'in açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Brexit konusunda İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin yeni bir taslak üzerinde çalışmaya başladıklarını anımsatan analistler, Brexit'e ilişkin gelişmeler, ECB'den gelecek haber akışı ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edildiğini bildirdi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi, Almanya'da ZEW endeksleri ve İngiltere'de işsizlik oranı verileri takip edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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