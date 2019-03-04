Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.


Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artışla 375,83 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 11.629,84 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 primle 7.129,13 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 5.292,37 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 9.299,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 20.789,50 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını söyledi.

Brexit gelişmeleri ve İtalya'daki finans sektörüne ilişkin risklerin de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirten analistler, bu haftaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Almanya, İspanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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