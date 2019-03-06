Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artışla 375,82 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 azalışla 11.591,72 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.185,14 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 kayıpla 5.294,47 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 9.254,18 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 primle 20.750,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Brexit ve İtalya'daki finans sektörüne ilişkin endişelerin devam ettiğini belirtti.

Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, bugün küresel piyasalarda ABD'de özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun takip edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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