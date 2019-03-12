Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,01 artışla 374,32 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,56 kazançla 11.607,11 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.117,0 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 5.290,68 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 primle 9.184,41 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 artışla 20.648,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalar, Brexit'e ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylama takip edilecek.


İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), dün gece Brexit ile ilgili sorunlu maddelerde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB yetkilileri ile gerçekleştirdiği müzakereler dün itibarıyla sonuç verdi ve bugün yapılacak oylama öncesi piyasalarda Brexit'e ilişkin iyimserlik arttı. Dün gece yapılan açıklamada, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Liddington, ülkesinin, AB ile devam eden müzakerelerde, tartışmalı "tedbir maddesiyle" ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiğini bildirdi.


"Tedbir maddesi", İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması üzerinde çalışıyordu.

Analistler, İngiltere parlamentosunun bugün Brexit anlaşmasının yeni halini oylayacağını anımsattı. Başbakan May'in, oylama öncesi parlamentoyu, yeni uzlaşının detayları konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, anlaşmanın bugün parlamentoda kabul edilmemesi durumunda yarın anlaşmasız ayrılık seçeneğinin oylanacağını bunun da reddedilmesi halinde Brexit'in ertelenmesinin gündeme gelmesinin beklendiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avrupa, İngiltere, Ekonomi
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