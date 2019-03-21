Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

44 dakika önce

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklentileri de aşan şekilde "güvercin" bir tavır ortaya koyması sonrası bugün Asya piyasaları ve ABD endeks vadeli işlemlerinde görülen pozitif görünüme karşın, Avrupa piyasaları karışık seyirle açıldı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 azalışla 379,48 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41 kayıpla 11.556,34 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.306,48 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 5.374,00 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 azalışla 9.346,10 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 27 primle 21.382,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Fed, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörülmemesi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verildi.

Avrupa'da da Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan son ankete göre, halkın yüzde 90'ı, Başbakan Theresa May'in parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasıyla daha fazla zaman kaybedilmemesini istiyor. AB'den gelen açıklamalarda normal süreçte 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'in ertelenmesi için İngiliz parlamentosunun anlaşmaya onay vermesi gerektiği ifade edilirken, May'in anlaşmayı nasıl kabul ettireceğine ilişkin tedirginlikler arttı.

Analistler, küresel büyüme, ticaret savaşı ve Brexit sürecinin piyasaların önündeki zorluklar olduğuna işaret ederek, bu zorluklarla ilgili gelişmelerin piyasaların gücü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirten analistler, bankanın faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:12 Kaynak: AA

İngiltere, Fed, Avrupa, Ekonomi
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