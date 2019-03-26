Avrupa Borsaları
10 dakika önce
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,07 artışla 374,60 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 azalışla 11.334,10 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.186,91 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.260,17 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 azalışla 9.158,30 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 20.998,50 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel piyasaların jeopolitik gelişmeler, Brexit süreci ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin etkisiyle karışık seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:50 Kaynak: AA
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