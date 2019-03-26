Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

10 dakika önce

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Avrupa Borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,07 artışla 374,60 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 azalışla 11.334,10 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.186,91 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.260,17 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 azalışla 9.158,30 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 20.998,50 puan seviyelerinde seyrediyor.


Analistler, küresel piyasaların jeopolitik gelişmeler, Brexit süreci ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin etkisiyle karışık seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit Anlaşması Onaylanırsa İngiltere Başbakanı Theresa May İstifa Edecek THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe, Favori Olarak Gösterildi Dünyaca Ünlü Müzisyen Scott Walker Hayatını Kaybetti Cenk Tosun, Grupta Fransa'yı Favori Olarak Gördüğünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:00:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]