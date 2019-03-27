Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

18 dakika önce

Avrupa borsaları güne pozitif başladı.

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Avrupa borsaları güne pozitif başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 377,32 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 artışla 11.440,48 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.212,55 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.313,52 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 9.194,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 artışla 21.178,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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