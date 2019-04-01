Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları haftaya pozitif başladı.

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Avrupa borsaları haftaya pozitif başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 381,91 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85 artışla 11.627,06 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artışla 7.324,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 primle 5.393,85 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kazancıyla 9.299,70 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 artışla 21.450,23 puan seviyelerinde seyrediyor.


Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, Brexit sürecinin ise gündemin odağındaki yerini korumaya devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:33 Kaynak: AA

Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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