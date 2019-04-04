Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

42 dakika önce

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

ABD ile Çinli yetkililer arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberlerin küresel piyasaları pozitif etkilemesine karşın beklentilerin de altında gelen Almanya'daki fabrika siparişleri verisiyle Avrupa borsaları, güne negatif bir başlangıç yaptı.

Almanya'da şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi aylık yüzde 4,2 ve yıllık yüzde 8,4 azaldı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 azalışla 387,36 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 kayıpla 11.934,98 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 7.376,36 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5,453,38 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 9,483,61 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 21.673,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, anlaşmasız Brexit seçeneğinin ortadan kalkmasının Başbakan Theresa May'in parti içindeki muhaliflere karşı elini güçlendirebileceğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin, 10 Nisan'da Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde, AB'den son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:14 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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