Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları

Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 artarak 377,25 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 yükselerek 12.092,05 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 kazançla 7.292,11 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 primle 5.342,91 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 20.267,93 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 gerilemeyle 9.206,30 puanda seyrediyor.
Analistler, Avrupa tarafında Brexit belirsizliğinin devam ettiğini, bugün Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin izleneceğini söyledi.
AB'ye üye 28 ülke liderinin katılacağı zirvede, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları ile AB kurumlarının başkanlıklarının belirlenmesi sürecinin ele alınacağını aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avro Bölgesi mayıs ayı tüketici ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:31 Kaynak: AA
Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
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