Avrupa borsaları

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,98 azalarak 372,22 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06 gerileyerek 11.899,95 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 azalışla 7.204,60 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,40 düşüşle 5.238,43 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 kayıpla 20.060,77 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,19 gerilemeyle 9.083,60 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifası sonrası gerek İngiltere gerekse Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamaların, Brexit belirsizliğine ilişkin tedirginlikleri artırdığını söyledi.

Dün akşam Brüksel'de gerçekleştirilen zirvede Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarını değerlendiren liderlerin, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, iç dinamiklerin ve Brexit gelişmelerinin izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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