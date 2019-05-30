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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 artarak 371,88 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselerek 7.209,18 puan oldu.
İtalya'da İş Dünyası Güven Endeksi'nin mayısta 102'ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından MIB 30 endeksi yüzde 0,33 artışla 20.065,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9.149,18 puanda seyrediyor.
Almanya ve Fransa piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu, Brexit gelişmelerinin izlenmeye devam edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:09 Kaynak: AA
İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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