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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 artarak 376,42 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48 primle 12.009,28 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.302,21 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 5.328,64 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,66 artışla 20.315,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 9.194,60 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamaların küresel piyasaların pozitif seyir izlemesine neden olduğunu söyledi.
Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, bugün ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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